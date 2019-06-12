شكرا لقرائتكم أجيري يعقد مؤتمرا صحفيا عن مباراة تنزانيا الودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول مؤتمرا صحفيا في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء بإستاد برج العرب للحديث عن مباراة تنزانيا الودية المقرر اقامتها في التاسعة من مساء الخميس المقبل ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية .

فيما يؤدي المنتخب تدريبه لليوم نفسه في السابعة مساء ، حيث سيسمح لوسائل الإعلام بحضور ال 15 دقيقة الأولى من المران الذي سيقام على الملعب الرئيسي لستاد برج العرب الذي سيستضيف المباراة ، بينما يؤدي الفريق الضيف مرانه الأساسي على الملعب الرئيسي لستاد برج العرب في التاسعة من مساء اليوم نفسه.