"النقل العام" تكشف سعر تذكرة أتوبيسات "كان 2019" بالقاهرة

كتب: شريف سليمان
قال اللواء علي رزق رئيس هيئة النقل العام، إنه سيُجرى تخصيص 600 أتوبيس لنقل المشجعين إلى ستادات محافظة القاهرة، التي ستستضيف مباريات كأس الأمم الأفريقية التي من المقرر انطلاقها في 21 يونيو المقبل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الأتوبيسات ستغطي منطقة القاهرة الكبرى، بواقع 39 محطة رئيسية، لافتًا إلى أن سعر التذكرة سيكون 5 جنيهات، كما جرى تخصيص اشتراك موحد للبطولة تكلفته 75 جنيهًا.
وتابع: "نحاول تسهيل الأمور على الجمهور، ويجب...
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