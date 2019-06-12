محمد عبد الجليل
قال اللواء علي رزق، رئيس هيئة النقل العام، إن الهيئة تسعى انطلاقًا من توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، للاستعداد لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية على النحو الأمثل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن خطة الهيئة تتمثل في توفير 600 أتوبيس لنقل المشجعين من الميادين الرئيسية إلى الملاعب.
وأشار إلى وجود غرفة عمليات معنية بمراقبة هذه الأتوبيسات، لافتًا كذلك إلى توجيهات محافظ القاهرة نحو ضرورة الاعتناء بالحالة الفنية...
كانت هذه تفاصيل خبر النقل العام: توفير 600 أتوبيس لنقل المشجعين أثناء بطولة الأمم الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.