النقل العام: توفير 600 أتوبيس لنقل المشجعين أثناء بطولة الأمم الإفريقية

محمد عبد الجليل

قال اللواء علي رزق، رئيس هيئة النقل العام، إن الهيئة تسعى انطلاقًا من توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، للاستعداد لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية على النحو الأمثل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن خطة الهيئة تتمثل في توفير 600 أتوبيس لنقل المشجعين من الميادين الرئيسية إلى الملاعب.

وأشار إلى وجود غرفة عمليات معنية بمراقبة هذه الأتوبيسات، لافتًا كذلك إلى توجيهات محافظ القاهرة نحو ضرورة الاعتناء بالحالة الفنية...