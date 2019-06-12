هاشتاج"الأهلوية ضهر معلول" يتصدر التريند.. ومتابعون: غاب معلول فغاب منتخب تونس .."أنت أحسن باك شمال في أفريقيا"

كتب: أحمد أبوعقيل

أصبح على معلول ظهر أيسر النادي الاهلي ومنتخب تونس حدث السوشيال ميديا بعد قرار استبعاده من قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر لها 21 من الشهر الجاري، حتى 19 يوليو المقبل.

وكشف مصدر داخل معسكر منتخب تونس، عن أسباب استبعاد على معلول، من القائمة النهائية، جاء بسبب صدام قوي بين اللأعب والمدير الفني الفرنسي الأن جيريس، قبل لقاء تونس أمام كرواتيا الودي، خلال المحاضرة التي سبقت اللقاء".

وتصدر هاشتاج "#الاهلاويه_ضهر_معلول" بعد قرار الاستبعاد "الترند"على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعلق أحد المتابعين قائلا:" قائمة تونس نقصت فنيا و جماهيريا كتير اوي بأستبعاد القائد علي معلول".

وقال أخر :" غاب علي معلول فغاب المنتخب التونسي عن كل شيئ... علي معلول".

أسباب الصدام بين معلول والمدرب

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه: " اللاعب أراد أن يشارك في المباراة بشكل أساسي، لأنه أحد الأعمدة الأساسية للمنتخب، وتم دخول أسامة الحدادي ظهير أيسر الاتفاق السعودي، بديلًا للاعب الأهلي أمام كرواتيا من جانب الجهاز الفني وهو الأمر الذي رفضه علي معلول، وتم الإعتراض بأسلوب غير لائق من اللاعب على قرار المدير الفني، وهو ما أثار غضب ألأن جيريس".

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وأردف: " ما زاد غضب على معلول، هو مشاركته في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، وكان لا يريد النزول للملعب، لولا تدخل اللاعبين وإقناعه بالمشاركة، ووعده بحل الأزمة بعد إنتهاء اللقاء".

وأنهي المصدر قائلًا: "حدثت تدخلات بعد المباراة من اللاعبين، ووديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، من أجل إنهاء الأزمة، بين اللاعب والمدرب، ولكن قرار ألان جيريس النهائي كان استبعاده من القائمة النهائية لمنتخب تونس في أمم أفريقيا".

وقال أحد المتابعين:" هما اللي خسروا يا معلول انت قائد وأحسن واحد في مركزك في أفريقيا، تونس خسرت علي معلول".

قائمة تونس النهائية لأمم أفريقيا

بعد استبعاد على معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، أعلن الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة نسور قرطاج في كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019.

وضمت قائمة تونس في كأس الأمم كل من: فاروق بن مصطفى - معز حسن - معز بن شريفية - ياسين مرياح - وجدي كشريدة - نسيم هنيد - أيمن بن محمد - محمد دراغر - ديلان براون - كريم العواضي - أسامة الحدادي ومارك اللمطي- غيلان الشعلالي - أيمن بن محمد - أنيس البدري - إلياس السخيري - الفرجاني ساسي وبسام الصرارفي - يوسف المساكني - نعيم السليتي - وهبي الخزري - طه ياسين الخنيسي وفراس شواط.