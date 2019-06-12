التفاصيل الكاملة.. صدام مع المدرب ولاعب الاتفاق السعودي سبب استبعاد معلول من أمم أفريقيا

كتب: محمد محجوب - حسن مظهر

كشف مصدر داخل معسكر منتخب تونس، عن أسباب استبعاد على معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، من قائمة نسور قرطاج النهائية، استعدادًا لمنافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، المقرر لها 21 من الشهر الجاري، حتى 19 يوليو المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "حدث صدام قوي بين على معلول والمدير الفني الفرنسي الأن جيريس، قبل لقاء تونس أمام كرواتيا الودي، خلال المحاضرة التي سبقت اللقاء".

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه: " اللاعب أراد أن يشارك في المباراة بشكل أساسي، لأنه أحد الأعمدة...