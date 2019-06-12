شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق ملف المدرب الأجنبى مؤقتًا بسبب أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الزمالك غلق ملف استقدام مدرب أجنبى خلال الوقت الحالى بشكل مؤقت مع تجديد الثقة والدعم لخالد جلال، الذى تولى المسئولية الفنية للفريق خلفا للسويسرى كريستيان جروس، مع دعمه بشكل كامل فى المباريات المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز، لحصد لقب البطولة، حيث يتبقى للفريق الأبيض 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والتى تحدد إقامتها أيام 23 و27 و30 يوليو المقبل على الترتيب، ويحتاج الفريق الأبيض إلى الفوز بالمباريات الثلاثة من أجل التتويج بلقب البطولة، حيث يحتل الأهلى صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، فيما يحتل الأبيض المركز الثالث برصيد 68 نقطة.

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، عن أن مجلس الإدارة يرفض فكرة استقدام مدرب أجنبى فى الوقت الحالى خاصة أن الدورى الممتاز متوقف الآن، لقرابة الشهرين نظرًا لارتباط المنتخب الوطنى بمنافسات كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، وبالتالى سيكون عبئا على النادى تحمل راتب مدرب أجنبى بدون خوض مباريات طوال فترة إقامة البطولة، كما أوضح نفس المصدر، أن خالد جلال سيتم دعمه بأفضل صورة وتأكيد الثقة فيه، وسيتم التأكيد له أنه حال نجاحه فى الفوز بلقب الدورى، سيستمر فى مهمته خلال الموسم المقبل ولن يتم التعاقد مع مدرب أجنبى، حيث يُعد الفوز بلقب الدورى هو شرط استمراره فى قيادة الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل.