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مؤتمر صحفى لأجيرى اليوم للحديث عن ودية تنزانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، مؤتمرًا صحفيًا فى السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء باستاد برج العريث عن مباراة تنزانيا الودية المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء الخميس المقبل ضمن برنامج الإعداد للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية .

فيما يؤدى المنتخب تدريبه لليوم نفسه فى السابعة مساء، حيث سيسمح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى من المران الذى سيقام على الملعب الرئيسى لاستاد برج العرب الذى سيستضيف المباراة، بينما يؤدى الفريق الضيف مرانه الأساسى على الملعب الرئيسى لاستاد برج العرب فى التاسعة من مساء اليوم نفسه.

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