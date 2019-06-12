شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يحدد موقف مصطفى فتحى أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، مصير مصطفى فتحى بالتواجد مع الفريق فى الثلاث مباريات المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز، بعدما تكرر استمراره فى البرنامج التأهيلى حتى مطلع الشهر المقبل.

وسينتظر الجهاز الفنى للأبيض نهاية برنامجه الحالى وانتظامه فى التدريبات الجماعية وذلك من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة مع الأبيض فى تلك المواجهات، خاصة فى ظل الحاجة الفنية لوجوده لاستطاعته صناعة الفارق للأبيض على المستوى الهجومى إلا أن الجهاز الفنى سيحدد مدى إمكانية الاستعانة به من عدمه عقب نهاية البرنامج التأهيلى الذى تكرر أن يستمر فيه اللاعب حاليًا حتى العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية وذلك تجنبًا لمعاودة إصابة الركبة له، حيث تقرر أن يستمر اللاعب فى ذلك البرنامج بعد الاستشارات الطبية فى هذا الشأن وذلك لعودته بأفضل صورة.