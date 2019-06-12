شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التسوية والتحكيم تبت فى شكوى الأهلى ضد اتحاد الكرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبت لجنة التسوية والتحكيم التابعة للجنة الأولمبية المصرية اليوم الأربعاء فى الشكوى المستعجلة المقدمة من الأهلى ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة مؤجلات الدورى. Advertisements وأرسل الأهلى الشكوى للجنة التسوية أول أمس الإثنين، وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى قانون الرياضة؛ وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبى أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى "فيفا"، والمحكمة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادى فى بطولة الدورى العام موسم 2018ــ2019 بعد القرارات التى اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة، والتى لم تراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقق العدالة بين الأندية المتنافسة.

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