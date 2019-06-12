ملف الثلاثاء.. فيديو فاضح يُطيح بلاعب الجزائر.. وقائمة قائدي منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
بالفيديو..8-0.. ألمانيا تلقن إستونيا درسا قاسيا في فنون الكرة بتصفيات أمم أوروبا
"فيديو فاضح" يُبعد لاعب الجزائر عن كأس الأمم الأفريقية
قرار جديد من مجلس الأهلي بشأن أزمة الدوري
رسميًا.. علي معلول خارج قائمة منتخب تونس المشاركة في أمم أفريقيا
معلول وساسي يشاركان في فوز تونس على كرواتيا وديًا استعدادا لكأس أفريقيا
فرنسا تكتسح أندورا برباعية في تصفيات يورو 2020
عودة فرجاني ساسي.. نجم الزمالك يدعم تونس أمام كرواتيا
حوار.. كاد يفقد الصدارة بسبب صلاح.. قصة حسام محمد بطل الفانتزي موسم 2019/2018
تقرير.. الأعلى أجرا في عالم الرياضة.. ميسي يتصدر.. وصلاح يقتحم نادي المائة
ثنائي مصري ينضم للجهاز الفني لمنتخب تنزانيا
تقرير..لماذا يصر رينار على بوطيب؟
مصدر: أفضل مدرب في الدوري السعودي معروض على الزمالك
"مهاجمو العرب" في الكان.. بو نجاح الذي رشحه أبو تريكة للعب في الأهلي
مدافع الوكرة القطري على رادار الزمالك
كشاف الـCAN.. ماريجا "طريد الترجي" كان مرشحًا للأهلي قبل السطوع أوروبيًا
مجموعة مصر.. أوغندا تُعلن القائمة النهائية تحضيرًا لأمم إفريقيا 2019
تقارير: بينيتيز يقترب من تدريب تشيلسي
اختيارات أجيري بين واقعية الاستبعاد.. وتأمين كل مركز.. والخطأ المستمر (تحليل)
تعرف على ترتيب قائدي منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019
تقرير.. كان 2019.. ما الذي تغير في "أرقام" لاعبي المنتخب منذ مباراة السعودية بالمونديال؟
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