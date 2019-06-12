ليفربول في ورطة بعد أصابة روبرتسون

بات نادي ليفربول الإنجليزي والذي يلعب له نجم منتخب مصر محمد صلاح، ومديره الفني الألماني يورجن كلوب، في ورطة حقيقية بعدما تأكدت أنباء أصابة الظهير الإيسر للفريق أندي روبرتسون/ في أوتار الركبة والتي من المرجح ان يغيب بسببها

حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن روبرتسون غاب عن مواجهة أسكتلندا أمام بلجيكا في تصفيات كأس الأمم الأوربية 2020 بعد أصابته في أوتار الركبة والتي سيغيب بسببها

على الاقل 4 أشهر عن الملاعب، وهو ما يعني غيابه عن بداية الدوري الإنجليزي الممتاز في منتصف أغسطس القادم .

ومما يزيد الأمور صعوبة على ليفربول و يورجن كلوب، هو أن الظهير الإيسر مورينو تم الأستغناء عنه بشكل نهائي، وبالتالي بات عليه أن يبحث عن البدائل المناسبة خلال الايام القادمة.