اخبار الرياضه

ليفربول في ورطة بعد أصابة روبرتسون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بات نادي الإنجليزي والذي يلعب له نجم منتخب مصر محمد صلاح، ومديره الفني الألماني يورجن كلوب، في ورطة حقيقية بعدما تأكدت أنباء أصابة الظهير الإيسر للفريق أندي روبرتسون/ في أوتار الركبة والتي من المرجح ان يغيب بسببها

حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن روبرتسون غاب عن مواجهة أسكتلندا أمام بلجيكا في تصفيات كأس الأمم الأوربية 2020 بعد أصابته في أوتار الركبة والتي سيغيب بسببها

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
على الاقل 4 أشهر عن الملاعب، وهو ما يعني غيابه عن بداية الممتاز في منتصف أغسطس القادم .

ومما يزيد الأمور صعوبة على ليفربول و يورجن كلوب، هو أن الظهير الإيسر مورينو تم الأستغناء عنه بشكل نهائي، وبالتالي بات عليه أن يبحث عن البدائل المناسبة خلال الايام القادمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول في ورطة بعد أصابة روبرتسون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا