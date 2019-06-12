ضربة قاصمة لمنتخب البرازيل قبل ساعات من أنطلاق كوبا أمريكا

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مشاركة آرثر ميلو نجم وسط نادي برشلونة رفقة منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا 2019، أصبحت محل شك كبير.

ووفقًا لمصادر صحيفة أس الإسبانية، فإن الإصابة التي تعرض لها آرثر في الركبة، خلال مشاركته في مباراة منتخب البرازيل الودية أمام منتخب هندوراس مساء الأحد الماضي، تبدو أكثر خطورة مما بدت عليه في البداية، وأصبح من المرجح إقصاؤه من قائمة منتخب السيليساو التي تستعد لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل.

ويتناقش أدينور ليوناردو باتشي الشهير بـ‘‘تيتي‘‘ المدير الفني لمنتخب البرازيل، مع اللجنة الفنية والطاقم الطبي في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بخصوص إصابة آرثر، وهناك شعور لدى الجميع أن مدرب البرازيل لن يراهن على لاعب مصاب، كما فعل خلال منافسات بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، مع لاعبين أمثال فريد ودانيلو ودوجلاس كوستا وباولينيو، وحتى

وسيكون أمام الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الوقت حتى ليلة الخميس لتقديم طلبًا إلى اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» لاستبدال آرثر بسبب الإصابة، واستدعاء لاعب آخر بدلًا منه.

وقرر الطاقم الطبي لمنتخب البرازيل إبقاء اللغز حول موقف آرثر، ولم ينشر نتائج الاختبارات الطبية التي أجريت على ركبة اللاعب وما زال حجم الإصابة غير معروف.

ومع ذلك، سيتم استبعاد آرثر بالفعل في المباراة الأولى بالبطولة ضد بوليفيا وبذلك سيكون غيابه عن البطولة وشيكًا.

إصابة آرثر لم تكن الأزمة الوحيدة التي يواجهها تيتي قبل انطلاق كوبا أمريكا 2019، بعدما تعرض نيمار إلى إصابة في الكاحل خلال المباراة الودية أمام منتخب قطر، وخرج بسببها عن قائمة المنتخب ليتم استدعاء ويليان بدلًا منه.

لمنتخب البرازيل، مع اللجنة الفنية والطاقم الطبي في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بخصوص إصابة آرثر، وهناك شعور لدى الجميع أن مدرب البرازيل لن يراهن على لاعب مصاب، كما فعل خلال منافسات بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، مع لاعبين أمثال فريد ودانيلو ودوجلاس كوستا وباولينيو، وحتى نيمار دا سيلفا نجم الفريق الأول، والذي شارك وهو يعاني من مشاكل بدنية أثرت على مستواه بشكل واضح، وأضرت بأداء البرازيلخلال البطولة.وسيكون أمام الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الوقت حتى ليلة الخميس لتقديم طلبًا إلى اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» لاستبدال آرثر بسبب الإصابة، واستدعاء لاعب آخر بدلًا منه.وقرر الطاقم الطبي لمنتخب البرازيل إبقاء اللغز حول موقف آرثر، ولم ينشر نتائج الاختبارات الطبية التي أجريت على ركبة اللاعب وما زال حجم الإصابة غير معروف.ومع ذلك، سيتم استبعاد آرثر بالفعل في المباراة الأولى بالبطولة ضد بوليفيا وبذلك سيكون غيابه عن البطولة وشيكًا.إصابة آرثر لم تكن الأزمة الوحيدة التي يواجهها تيتي قبل انطلاق كوبا أمريكا 2019، بعدما تعرض نيمار إلى إصابة في الكاحل خلال المباراة الودية أمام منتخب قطر، وخرج بسببها عن قائمة المنتخب ليتم استدعاء ويليان بدلًا منه.

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كانت هذه تفاصيل خبر ضربة قاصمة لمنتخب البرازيل قبل ساعات من أنطلاق كوبا أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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