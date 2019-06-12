أمير مرتضى: ما حققناه مع الزمالك لا يتعدى الـ 5% من طموحاته

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن ما حققه الفريق من نجاحات لا يتعدى 5% من طموحاته.

قال أمير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :

"أنا شريك في النجاح والخسارة، عملنا هو التخطيط للموسم الحالي والمواسم المقبلة".

أضاف: "أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير، الجمهور يثق بنا، ونحن لا نفعل الا كل

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ماهو صحيح".

تابع: "الجمهور لا يرى مايحدث بالداخل، دائما يطالبونا بلاعبين ومدربين ولكن الأمور لا تدار بهذا الشكل".

استكمل: "وضع المسؤولية يجعلنا نرى الأمور بشكل مختلف عن الجمهور، وأنا راضي عن الموسم الأخير وعلى المستوى الشخصي أرى أن ماحققته لا يزيد عن 5 % من طموحات النادي، الزمالك يستحق أكثر".