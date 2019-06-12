تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك عن كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.
قال أمير في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد، معروف من 3 أشهر إن جروس راحل عن ناديالزمالك ويملك عرضًا من نادي بعرض مالي أكبر بكثير من عرض الزمالك.
تابع: "مكنش ينفع نقول إن جروس هيمشي في الفترة اللي فاتت علشان كنا بنلعب مباريات مهمة في الكونفدرالية والدوري.
استكمل: "جروس جاء لنادي الزمالك بحثًا عن التألق وزيادة قيمته المالية مرة أخرى للعودة إلى الخليج من جديد، قرار اختيار خالد جلال بديلًا لجروس كان متفق عليه منذ فترة".
أضاف: "جروس لديه مميزات وعيوب كنا نحاول تفاديها، التعامل مع اللاعب المصري كان من عيوبه، عمرنا ما اتكلمنا معاه في فنيات، وفي النهاية جروس نجح مع الزمالك".
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى: نعلم أن جروس راحل منذ 3 أشهر وهذه أبرز عيوبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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