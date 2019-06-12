رياضة | برشلونة يعلن سبب تأجيل صفقاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يعلن سبب تأجيل صفقاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة " آس " الإسبانية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني لن تستطيع الاعلان عن أي صفقات جديدة قبل يوم الأول من شهر يوليو القادم.

ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى أن النادي لا يريد أن يقع تحت مقصلة خطر عدم موازنة الميزانية كاملة ما يجعله منتظر ذلك الوقت لإستثمار الميزانية الجديدة.

وتحرص إدارة البلوجرانا بشكل كبير على إتباع اللوائح الخاصة باللعب المالي النظيف من جانب الاتحاد الأوروبي وذلك يجب الإنتظار حتى مطلع الشهر المقبل.

ومن المنتظر ان يعلن النادي الكتالوني عن صفقة أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الاسباني والذي سينخفض الشرط الجزائي الخاص به إلى 120 مليون يورو بالإضافة إلى الهولندي ماتياس دي ليخت نجم أياكس أمستردام.