رياضة | يوفنتوس ينوي خطف 4 لاعبين من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس ينوي خطف 4 لاعبين من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي نادي يوفنتوس التعاقد مع 4 لاعبين من ريال مدريد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم الصفوف للموسم الرياضي الجديد.

وأوضح موقع "توتو سبورت" الإيطالي، أن إيسكو والبرازيلي مارسيلو وداني سيايوس وخاميس رودريجيز ضمن قائمة اهتمامات اليوفي هذا الصيف.

وتشير التقارير إلى أن فرصة انضمام مارسيلو لنادي يوفنتوس هي الأكبر، في ظل اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع فيرلاند مينيدي ظهير ليون إلى ريال مدريد.

الجدير بالذكر أن مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد "31 عاماً"، قد شارك في 32 مباراة مع الأبيض بمختلف البطولات خلال الموسم المنصرم.