رياضة | حسام باولو عن الاعتزال:"ليس في حساباتي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام باولو عن الاعتزال:"ليس في حساباتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسام باولو مهاجم نادي الداخلية وصاحب الـ 35 عامًا أنه لا يفكر في الاعتزال في الفترة الحالية.

وقال باولو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الإعتزال ليس في حساباتي في الفترة الحالي".

وتابع:"انا لسة مشبعتش من الكورة، بقالي 5 سنين بس في الدوري، كنت بحلم اني انزل الملعب وامنيتي تحققت باللعب في الدوري الممتاز".

واستكمل:"تم اختباري في الزمالك 5 مرات قبل كدة، في أحد الاختبارات كنا 5 افراد وتم اختيار الأربعة الأخرين وتم رفضي".