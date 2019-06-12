رياضة | ريال مدريد يحدد سعر بيع حارسه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد سعر بيع حارسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني سعر بيع حارس الملكي الكوستاريكي كايلور نافاس والذي إقترب من الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة " آس " الإسبانية أن الريال يرغب في الحصول على تسعة عشر مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات حارس مرماه ولن يقبل بالتفاوض مع أي فريق يعرض أقل من الرقم المطلوب.

Advertisements

وأكملت الصحيفة أن زيدان قرر الإعتماد بشكل كبير على البلجيكي تيبوا كورتوا كحارس أساسي الأمر الذي يعجل برحيل نافاس.

وفي الجهة المقابلة طلبت الإدارة من نافاس أن يبحث عن عرض جديد من أجل الرحيل على الرغم من أنه سبق وأن جدد تعاقده مع الملكي في شهر يناير الماضي.

يذكر أن نافاس إنضم إلى الريال في موسم 2014-2015 بعد المستوى المميز الذي قدمه مع منتخب بلاده في كأس العالم ولعب 162 مباراة خرج خلالهم بشباك نظيفة في 52 لقاء.