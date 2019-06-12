رياضة | المنتخب يكشف حقيقة تهديد محمد صلاح بالاستبعاد من أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب يكشف حقيقة تهديد محمد صلاح بالاستبعاد من أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر على الأنباء التي ترددت عن تهديد محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بالاستبعاد من صفوف المنتخب حال لم ينضم للمعسكر استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وقال إيهاب لهيطة في تصريحات تليفزيونية إن ما تم تداوله عن تهديد محمد صلاح أمر لم يحدث على الإطلاق.

وأضاف لهيطة :" إجازة محمد صلاح متفق عليها مع خافيير أجيري واللاعب سوف ينضم لمعسكر المنتخب خلال ساعات".