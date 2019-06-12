رونالدو يطلب من دي ليخت مزاملته والانضمام إلى يوفنتوس

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كشف الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع نادي أياكس امستردام الهولندي عن فحوى اللقاء الذي دار بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي خلال المباراة النهائية التي جمعت منتخبي بلادهما في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية على استاد النور بالبرتغال يوم الأحد الماضي.

و أوضح دي ليخت في تصريحات إعلامية قائلاً: " كريستيانو طلب مني الانتقال إلى يوفنتوس واللعب إلى جواره ، لقد فاجئني كلامه في البداية لانني لم افهم ماذا يقصد" .

وعن مستقبله ، علق المدافع الهولندي قائلاً : " حتى الآن لا اعلم اين سألعب الموسم القادم ، وكل ما اريده الآن هو الخلود للراحة بعد موسم طويل و شاقٍ" .

الجدير ذكره بأن دي ليخت قد انهالت عليه العروض من كبار الأندية الأوروبية بعدما سطع نجمه مع أياكس امستردام بفضل مستواه المهاري وأسلوبه الفريد في اللعب ، حيث تسعى أندية برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد وليفربول الإنكليزيان ويوفنتوس الإيطالي لضم اللاعب لصفوفها خلال الانتقالات الصيفية القادمة في صفقة تقدر بـ 70 مليون يورو .