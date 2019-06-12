شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني VS نوران جوهر.. مباريات المصريين في بطولة CIB للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف اليوم الأربعاء منافسات المرحلتين الثانية والثالثة من دور المجموعات ببطولة CIB الدولية للإسكواش، والتي ينظمها وادي دجلة في الفترة من 9 إلى 14 يونيو الجاري في الملعب الزجاجي بمول العرب.

وتعتبر بطولة CIB الدولية للإسكواش إحدى البطولات البلاتينية طبقًا لتصنيف الاتحاد الدولى، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 162 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين فى التصنيف العالمى للرجال ومثلها بتصنيف السيدات.

ويشارك من مصر فى البطولة 9 لاعبين وهم: على فرج المصنف الأول عالميًا، محمد الشوربجى المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الثالث، كريم عبد الجواد المصنف الرابع، ومحمد أبو الغار المصنف الثامن من الرجال.

بينما من السيدات تشارك كل من: رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميًا، نور الشربينى المصنفة الثانية، نوران جوهر المصنفة الرابعة، ونور الطيب المصنفة الخامسة.

وتنقل قناة أون سبورت 2 مباريات البطولة التي تنطلق في تمام السابعة مساءً.

وجاءت مباريات اليوم كالتالي:

السيدات:

كاميل سيرم X تيسني إيفانز

Advertisements

نور الشربيني X نوران جوهر

نور الطيب X سارة جان بيري

الرجال:

طارق مؤمن X دييجو إلياس

علي فرج X بول كول

كريم عبد الجواد X محمد أبو الغار