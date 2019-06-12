الامارات | لاعب هولندي يحتضر ويدعو جمهوره إلى "ليلته الأخيرة"

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب هولندي يحتضر ويدعو جمهوره إلى "ليلته الأخيرة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا نجم المنتخب الهولندي السابق فرناندو ريكسن، محبيه وجماهيره إلى حضور "ليلته الأخير" بعد تردي حالته الصحية بشكل خطير، حيث قال الأطباء إنه "يحتضر بالفعل".

ونشر اللاعب مقطع فيديو على "تويتر" قبل أيام، والذي لم يستطع خلاله تحريك شفتيه، ووجه رسالة إلى محبيه عن طريق نظام تقني.

وقال ريكسن:"أهلاً، ستكون عندي ليلة خاصة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، لأن وضعي يزداد صعوبة فإنها ستكون ليلتي الأخيرة.. تعالوا واجعلوها ليلة للذكرى. أتمنى أن أراكم قريباً.. فرناندو".