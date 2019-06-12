شكرا لقرائتكم خبر عن نور يقود النمور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

بات اللاعب محمد نور (41 عاماً) على بعد مسافة أشهر من العودة للركض مجدداً على المستطيل الأخضر وقيادة الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بحسب مصادر خاصة لـ«الخليج 365» أكدت أن اللاعب يفكر جدياً في العودة للملاعب بعد انتهاء فترة الإيقاف في يناير القادم 2020، واختتام مشواره الطويل بحفل اعتزال كبير يليق بمسيرته الحافلة بالإنجازات مع ناديي الاتحاد والنصر ومنتخبنا الوطني.

وأفاد مصدر مطلع بأن نور بإمكانه رفع استئناف للفيفا عن فترة الـ٤٩ يوماً وخصمها من فترة الإيقاف الكلية، والعودة للملاعب في ٢٩ نوفمبر القادم.

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وبينت مصادر مقربة أن نور -وعلى الرغم من الانقطاع الطويل منذ إيقافه بسبب المنشطات 4 أعوام- ظل محافظاً على مخزونه اللياقي، من خلال اللعب في دورات «الحواري» طوال فترة إيقافه، ويعتبر في جاهزية شبه مكتملة، وهو الأمر الذي سيسهل عليه مهمة العودة وتمثيل صفوف الفريق الاتحادي متى ما دعت الحاجة الفنية لإشراكه، بحسب رؤية مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا.

ومن المنتظر أن يلتحق نور بتدريبات الفريق الاتحادي قبل شهرين من انتهاء فترة عدم الأهلية.

يذكر أن لجنة الرقابة على المنشطات أوقفت اللاعب محمد نور عن اللعب بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٥، بسبب وجود عينة إيجابية، قبل نقض القرار من لجنة الاستئناف للقضايا، ومن ثم أصدرت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» قرارا بإيقاف اللاعب ٤ سنوات.