شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة راموس.. ثلاثية وتكريم ورقم قياسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

في ليلة يمكن أن يطلق عليها ليلة راموس، وبعد تكريمه لكونه أكثر مدافع ينتصر مع منتخب بلاده، فاز منتخب إسبانيا على ضيفه السويدي بثلاثية دون رد، مساء (الإثنين) الماضي، على ملعب سانتياجو برنابيو، ليتربع على صدارة المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020).

سجل الثلاثية سيرجيو راموس وألفارو موراتا من ركلتي جزاء وميكيل أويارزابال في الدقائق 64 و84 و86. وحقق الإسبان العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية، بينما تجمد رصيد المنتخب السويدي عند 7 نقاط في المركز الثاني.

وشهدت المباراة تسجيل المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس، رقمًا تاريخيًا بقميص «لاروخا»، بعدما هز شباك السويد. ووفقًا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن راموس رفع رصيده من الأهداف مع منتخب بلاده إلى 20 هدفًا. وأشارت «أوبتا» إلى أن هناك مدافعَين فقط في تاريخ منتخب إسبانيا، قد تمكنا من الوصول إلى (20 هدفًا)، وهم فيرناندو هييرو مدافع ريال مدريد السابق (29 هدفًا)، وسيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الحالي (20 هدفًا).

Advertisements

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد كرم قائده سيرجيو راموس قبيل مباراة السويد وذلك بعد أن بات أكثر لاعب في العالم تحقيقا للانتصارات مع منتخب بلاده.

وتسلمت والدة قائد «لاروخا»، باكي، وزوجته بيلار روبيو، درعا كتكريم للاعب على إنجازه الكبير، بتحقيق 122 انتصارا مع منتخب إسبانيا، ليتخطى الحارس السابق إيكر كاسياس.

ويمتلك قائد الفريق الملكي مسيرة رائعة مع منتخب إسبانيا، منذ ارتداء قميصه في 2005، حيث خاض منذ ذاك التاريخ 164 مباراة، سجل خلالها 19 هدفا.

كما توج راموس مع إسبانيا بلقب مونديال 2010، بجنوب أفريقيا، فضلا عن لقبي أمم أوروبا في 2008 و2012. كما بات راموس اللاعب رقم 12 في تاريخ المنتخب الإسباني الذي يصل إلى 20 هدفًا دوليًا. ورفع راموس رصيد أهدافه منذ انطلاق مسيرته في كرة القدم إلى 109 أهداف.