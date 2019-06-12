شكرا لقرائتكم خبر عن البلوشي لـ«الخليج 365»: الزامل بحاجة لوقفة القدساويين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) Essa61111 @

طالب أول رئيس لنادي القادسية علي البلوشي جميع القدساويين بالوقوف مع مساعد الزامل المرشح لرئاسة نادي القادسية، مؤكدا أن الزامل لم يأخذ فرصته الكافية خلال الموسم المنصرم، ومازال لديه الكثير ليقدمه للقادسية خلال الفترة القادمة.

وقال البلوشي في حديثه لـ«الخليج 365»: الفترة القادمة تعتبر مهمة للقادسية، ويجب علينا كقدساويين فتح صفحة جديدة ونبذ الخلافات التي عصفت بالقادسية كثيرا، متمنيا من جميع القدساويين وأبناء مدينة الخبر دعم الإدارة الجديدة برئاسة مساعد الزامل والوقوف بجانبها حتى يعود القادسية إلى مكانه الطبيعي، وقال «أنا من المؤيدين لبقاء مساعد الزامل على رأس الهرم فهو من الشباب المخلصين للقادسية ومن عائلة معروفة بدعمها وعشقها لنادي القادسية منذ عشرات السنين».

وأضاف البلوشي: يجب علينا نسيان الماضي والتفكير في المستقبل، ولا شك أن هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري الدرجة الأولى أحزننا كثيرا خصوصا وأنه واجهة النادي، ونحن بانتظار قرار زيادة فرق الدوري، وفي حال لم يأت ذلك القرار فسوف نكون صفا واحدا مع الفريق حتى يعود إلى مكانه الطبيعي. واختتم البلوشي حديثه قائلا: كل ما أتمناه هو دعم الإدارة الجديدة والوقوف معها خصوصا وأنهم أسماء شابة بحاجة لوقفة صادقة من جميع القدساويين، وإن شاء الله نشاهد عملا مختلفا عن الموسم الماضي يرضينا جميعا كقدساويين.