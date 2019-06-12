شكرا لقرائتكم خبر عن السويلم «ما له خاطر» في النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المكاتب الداخلية)

فاجأ سعود السويلم، عشاق نادي النصر (بطل الدوري) بعدم تقديم أوراق ترشحه لرئاسة النادي لمدة 4 سنوات قادمة، بعد أن أغلقت لجنة الانتخابات باب الترشح أمس في الـ11 مساء، إذ انتظر أنصار العالمي للحظات الأخيرة على أمل أن يصل السويلم لمقر النادي لتقديم أوراقه، إلا أنهم أحبطوا بعدم حضوره، كما لم يتقدم لرئاسة نادي الرائد أي مرشح حتى موعد إغلاق الفترة، وفي هذه الحالة سيفتح باب الترشح مرة أخرى لمدة مماثلة وفق المادة (77)، وفي حال لم يكتمل العدد اللازم في المرة الثانية، فإنه يحق للهيئة أن تقرر ما تراه مناسباً بتكليف مجلس الإدارة الحالي، أو مجلس إدارة جديد لمدة من 3 أشهر إلى سنة واحدة، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة.

وفي الأهلي، حسم أحمد الصائغ الجدل القائم في الوسط الأهلاوي، بعد أن قدم بشكل رسمي ملفه وقائمة مجلس إدارته التي ضمت عبدالصمد القرشي، وائل الحلبي، غسان نصيف، ياسر محروس، عمار زهران، وأيمن مدني. وفي الهلال (وصيف الدوري) يتنافس فهد بن نافل، وموسى الموسى على كرسي رئاسة الزعيم، بعد انسحاب فواز المسعد وبدر الحماد، إذ ضمت قائمة فهد نافل كلا من؛ ‏نايف الناصر، وسليمان الهتلان، وفيصل الغشيان، وسلطان بن سعيد، فيما تضم قائمة الموسى؛ حمد حمود الحماد، وفيصل بن سعيد، وفيصل أبو اثنين، وفواز المسعد، ويعقوب المطير، كما تقدم خالد البلطان بملفه لرئاسة نادي الشباب.

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وفي المدينة المنورة، استقبلت اللجنة ملف وقائمة حمود بن سعد الحربي، الذي تقدم لرئاسة نادي أحد، وضم مجلس إدارته كلا من؛ سلامة اللهيبي، سعود بن سعد الحربي، عبدالله اليوسف، فهد المغير، خليل انديجاني، أحمد الرحيلي، ماجد الصاعدي، حامد سعد الحربي، وانسحب من سباق الرئاسة في اللحظة الأخيرة عبدالله اليوسف.

وعلى ضفاف الساحل الشرقي، انتظر خالد الدبل ومساعد الزامل، حتى اللحظات الأخيرة لتقديم أوراقهما بشكل رسمي لرئاسة قطبي الشرقية الاتفاق والقادسية. وتقدم لاعب الجودو سابق سلطان أزهر، لرئاسة نادي الوحدة، وقدم ملفه شاملا أعضاء مجلس إدارته وهم؛ عبدالعزيز محمد القرشي، عبدالعزيز خيمي، فيصل قائد، توفيق تونسي، عبدالله الثقفي. فيما لم تشهد أندية الاتحاد والفيصلي والباطن والفتح، أي مرشحين جدد لرئاسة النادي خلاف أنمار الحائلي، وفهد المدلج، وناصر الهويدي، وسعد العفالق.

وستباشر لجان الانتخابات إجراءات فحص قوائم المترشحين لمدة 48 ساعة ابتداءً من اليوم (الأربعاء)، وخصص بعد غد (الجمعة) للطعون على القوائم، على أن يتم النظر فيها (السبت) و(الأحد) القادمين، وبعدها بيوم يتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين والناخبين، على أن تعقد الجمعيات العمومية للأندية (الثلاثاء) القادم.