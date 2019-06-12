شكرا لقرائتكم المقاولون يستنأف اختبارت الناشئين فى الجبل الأخضر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف اليوم الأربعاء نادى المقاولون العرب إجراء اختبارات قطاعات الناشئين داخل القطاع بمقر النادى فى الجبل الأخضر، والتى كانت قد بدأت السبت الماضي.

ويحضر محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين منذ الصباح الباكر لمشاهدة الاختبارات والمرور على لجان المدربين ، وأكد أن نادى المقاولون دائمًا يتسابق اليه الناشئون من كل محافظات مصر للانضمام اليه حيث إن النادى يمتلك اسمًا كبيرًا فى تصعيد الناشئين وفى الفترة الحالية وجود محمد صلاح ومحمد الننى فى أكبر الأندية الأوروبية وتبدأ الاختبارات فى الثامنة صباحًا السبت والإثنين والأربعاء من مواليد 97 إلى 2004، والأحد والثلاثاء والخميس مواليد 2006 إلى 2011.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 48، ويتبقى لذئاب الجبل مباراة مؤجلة مع النادى الأهلى من المقرر إقامتها بعد كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق فى 21 يونيو الجارى حتى 19 يونيو المقبل.