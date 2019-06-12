شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يسعى لترضية عواد لتمسكة بالدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يدرس مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان ، ترضية محمد عواد حارس مرمى الفريق مادياً بعد ترحيبه بالبقاء مع الدراويش فى الموسم الجديد وغلق ملف احترافه بعد نهاية إعارته مع الوحدة السعودى بالإضافة لرفض العروض التى وصلت للحارس .
عواد الذى أعلن أنه يمتلك عرض من بيراميدز مقابل 3 مليون ونصف دولار رفضه النادى الاسماعيلى سينتظم في فترة الإعداد مع الإسماعيلي بداية من يوم السبت، لافتًا انه تحت امر النادي الإسماعيلي الذي نشأ به وتربى بين جدرانه ، مؤكداً أنه سيخوض فترة الإعداد بكل قوة استعدادا للمرحلة المقبلة وذلك لإعادة الفريق للمنافسة على البطولات من جديد ،
وكان أجيري المدير الفني لمنتخب قد ضم أربعة حراس مرمى هم أحمد الشناوى ومحمد الشناوى ومحمود جنش ومحمد أبو جبل واستبعد محمد عواد الذى دخل فى حالة حزن شديدة عقب القرار ، ومن جانبه طالبه سعفان الصغير مدرب حراس الاسماعيلى بغلق صفحة الفراعنة والتركيز فى المرحلة المقبلة مع الإسماعيلى لأن البكاء على اللبن المسكوب لن يفيد، ووعده الحارس بطى تلك الصفحة.
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