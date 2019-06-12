شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد البيلاروسى يدعو رئيس الملاكمة لمرافقة منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الاتحاد البيلاروسي للملاكمة دعوة لمحمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصرى للعبة لمرافقة منتخب الشباب فى المعسكر المقرر إقامته هناك خلال الفترة من 15 حتى 21 يوليو المقبل . وتضم قائمة اللاعبين المشاركين فى هذا المعسكر كلاً من، عمر خالد عبد الرحمن وعبد الفتاح هشام وعلى عمر ومحمد سعد بكرى وسيف الإسلام مبروك وأحمد الصاوى. يأتى موافقة الاتحاد على هذا المعسكر لرد الدعوة بعدما استضافت مصر معسكر المنتخب البيلاروسى فى ديسمبر الماضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد البيلاروسى يدعو رئيس الملاكمة لمرافقة منتخب الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.