سوبر كورة.. 5 محترفين بالدورى المصرى خارج أمم إفريقيا 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام على الأراضي المصرية بداية من يوم 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو، بدأ جميع المنتخبات في إعلان قوائمها النهائية للبطولة والتي شهدت استبعاد معظم اللاعبين الأفارقة المحترفين في الدوري المصري.
وفي التقرير التالي يستعرض"سوبر كورة"أبرز اللاعبين الأفارقة المحترفين في الدوري المصري وتم استبعادهم من قوائم منتخباتهم النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019.
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