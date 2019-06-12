شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر بولندا يجهز منتخب الطائرة 21 سنة لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الدايم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد، دخول منتخب 21 سنة فى معسكر مغلق ببولندا خلال الفترة من 29 يونيو الجارى حتى 7 يوليو المقبل.

يأتى دخول منتخب 21 سنة فى هذا المعسكر فى إطار الاستعدادات لخوض منافسات بطولة العالم التى ستقام فى البحرين خلال الفترة من 19 يوليو الجارى حتى 29 يوليو المقبل.

ويستعد المنتخب حاليًا لهذه البطولة داخل معسكر بالمركز الأولمبى بالمعادى تحت قيادة المدير الفنى حسام عبد العزيز .