سوبر كورة.. هل اُستبعد معلول بسبب رفض اللعب دقيقتين أمام كرواتيا؟!

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الاتحاد التونسي لكرة القدم الافصاح عن الأسباب التى دفعت المدير الفنى الفرنسى ألان جريس المدير الفنى للفريق استبعاد الدولى المصرى على معلول نجم النادي الأهلى من قائمة الفريق المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

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