محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الثلاثاء الموافق 12 يونيو 2019.
رئيس طنطا: نتمنى الاستفادة من لاعبي الأهلي والزمالك
الزمالك يكشف موقفه من المشاركة في البطولة العربية الموسم المقبل.. وقرار رحيل شيكابالا
أمير مرتضى يكشف حقيقة خلافه مع رئيس النادي
"كلام لا يُصدق".. أول تعليق من لهيطة على تهديده لصلاح بالاستبعاد من المنتخب
أحمد علي يتحدث عن المنافسة بينه ومروان محسن وكوكا لقيادة المنتخب
طارق العشري يُعلن عبر الخليج 365 رحيله عن حرس الحدود
الأهلي لمصراوي: نفاضل بين 3 دول لاستضافة معسكر الفريق
أول رد فعل من حارس المنتخب بعد استبعاده من قائمة أمم إفريقيا
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الثلاثاء.. الزمالك يعلن مشاركته بالبطولة العربية.. والمنتخب يعلق على تهديده لصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.