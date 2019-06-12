حارس كولومبيا التاريخي يراهن على فوز بلاده باللقب

أبدى الحارس التاريخي السابق لمنتخب كولومبيا، رينيه هيجيتا ثقته التامة في فوز منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا، والتي ستنطلق يوم السبت المقبل في البرازيل بمشاركة 12 منتخباً.

وقال هيجيتا، المشهور بتربية شعره بطريقة غريبة في تصريحات لصحيفة ماركا الاسبانية: "سأقوم بحلق شعري في حالة عدم فوز كولومبيا باللقب، ولدي ثقة كبيرة في

الاعبين وعلينا أن نمنح المدير الفني كارلوس كيروش الحرية في أختيار طريقة اللعب.

يذكر اأن كولومبيا تلعب في المجموعة الثانية مع الارجنتين وباراجواي وقطر ، وهي سبق لها وحققت اللقب مرة واحدة عام 2001.