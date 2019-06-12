أبدى الحارس التاريخي السابق لمنتخب كولومبيا، رينيه هيجيتا ثقته التامة في فوز منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا، والتي ستنطلق يوم السبت المقبل في البرازيل بمشاركة 12 منتخباً.
وقال هيجيتا، المشهور بتربية شعره بطريقة غريبة في تصريحات لصحيفة ماركا الاسبانية: "سأقوم بحلق شعري في حالة عدم فوز كولومبيا باللقب، ولدي ثقة كبيرة في
يذكر اأن كولومبيا تلعب في المجموعة الثانية مع الارجنتين وباراجواي وقطر ، وهي سبق لها وحققت اللقب مرة واحدة عام 2001.
كانت هذه تفاصيل خبر حارس كولومبيا التاريخي يراهن على فوز بلاده باللقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.