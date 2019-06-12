برشلونة محبط من سلوك الهولندي دي ليخت

أكدت صحيفة ماركا الأسبانية أن إدارة برشلونة محبطة للغاية من سلوك الهولندي ماتيس دي ليخت، وافتقاده للحماس للتعاقد مع البارسا.
وقالت صحيفة الماركا ان مسؤولي برشلونة بعد اتفاقهم النهائي مع أدارة أياكس أمستردام على انتقال دي ليخت مقابل 75 مليونيورو لم يجدوا الحماس المطلوب من الاعب لاتمام الصفقة وهو ما تسبب في احباطهم بعدما أكد وكيل الاعب مينو رايولا أن الاعب يريد الانتقال الى نادي يلعب فيه مباريات كثيرة ويكون
وقالت الصحيفة إن برشلونة يرى أن دي ليخت يمثل مستقبل الفريق، بينما الاعب يريد اللعب بشكل أساسي ويبحث عن النادي الذي يحقق له تلك الرغبة ولديه عروض بالفعل من يوفنتوس وباريس سان جيرمان.
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