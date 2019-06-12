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برشلونة محبط من سلوك الهولندي دي ليخت

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أكدت صحيفة ماركا الأسبانية أن إدارة محبطة للغاية من سلوك الهولندي ماتيس دي ليخت، وافتقاده للحماس للتعاقد مع البارسا.

وقالت صحيفة الماركا ان مسؤولي برشلونة بعد اتفاقهم النهائي مع أدارة أياكس أمستردام على انتقال دي ليخت مقابل 75 مليون

يورو لم يجدوا الحماس المطلوب من الاعب لاتمام الصفقة وهو ما تسبب في احباطهم بعدما أكد وكيل الاعب مينو رايولا أن الاعب يريد الانتقال الى نادي يلعب فيه مباريات كثيرة ويكون
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اساسياً، وهو الامر الذي يبدو غير مضمون في برشلونة لاعتماد المدير الفني ارنستو فالفيردي على مجموعة محددة من الاعبين.

وقالت الصحيفة إن برشلونة يرى أن دي ليخت يمثل مستقبل الفريق، بينما الاعب يريد اللعب بشكل أساسي ويبحث عن النادي الذي يحقق له تلك الرغبة ولديه عروض بالفعل من يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

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