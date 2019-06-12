حصلت أليكس مورجان لاعبة المنتخب الأمريكي لسيدات كرة القدم على جائزة أفضل لاعبة في مباراة أمريكا أمام تايلاند ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للسيدات المقامة حاليا في ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للسيدات المقامة حاليا فيفرنسا 2019. جاء اختيار اللاعبة لمساهمتها في فوز المنتخب الأمريكي أمام التايلاندي، بعدما أحرزت سوبر هاتريك في اللقاء لتقود بلدها للفوز بثلاثة عشر هدف دون رد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أليكس مورجان تفوز بجائزة أفضل لاعبة في مباراة أمريكا وتايلاند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.