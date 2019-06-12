شاهد.. تألق ومهارة ايهاب فؤاد هداف الترسانة

خطف اللاعب ايهاب فؤاد مهاجم وهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة الانظار بسبب تألقه مع الشواكيش الموسم الماضي وسجل اللاعب 11 هدفاً ليبقي على رأس قائمة هدافي الفريق. قائمة هدافي الفريق. وأكدت مصادر ل "الوفد" ان اللاعب تلقى عدة عروض من أندية الدوري الممتاز وعلى رأسها طنطا واسوان والاتحاد السكندري. وفشل الترسانة في الصعود إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي. وانتهي دوري القسم الثاني وهو يحتل المركز الرابع برصيد 48 نقطة بينما نجح فريق اف سي مصر في الصعود للممتاز بفارق 4 نقط عن الشواكيش.

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