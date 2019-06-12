مجلس الأهلي يجتمع ويناقش أزمة مباريات الدوري

ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب العديد من الملفات في الاجتماع الذي جرى أمس الثلاثاء بمقر النادي بالجزيرة. بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استمع المجلس إلى المستشارين القانونيين للنادي بخصوص أزمة مباريات الدوري والذين شرحوا الاجراءات القانونية التي تمت أمام لجنة التظلمات ومركز التسوية والتحكيم الرياضي. التسوية والتحكيم الرياضي. قال المستشارين القانونيين إن الهيئة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم ستنظر غدًا الشق المستعجل في الدعوى. Advertisements كما وافق المجلس على مايلي:- – تعيين الكابتن محمود سامي شحاته مديرًا لمصيف النادي بمارينا. – اعتزال مي هشام لاعبة الفريق الاول لكرة اليد سيدات. – احتراف دينا علاء مشرف لاعبة الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي في الدوري الألماني. – مشاركة الفريق الأول لتنس الطاولة للرجال والسيدات بالنادي في البطولة الأفريقية للأندية الأبطال المقرر إقامتها في نيجيريا خلال الفترة من ٣٠ يوليو وحتى ٤ اغسطس المقبلين. – اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للالعاب الفردية والجماعية للموسم الرياضي الجديد والمقدم من الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي.

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