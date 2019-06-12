رياضة | جريزمان يطلق تصريحا ناريا عن مستقبله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يطلق تصريحا ناريا عن مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، تصريحا ناريا بشأن موعد الإعلان عن ناديه الجديد، الذي سينتقل له بدءًا من الموسم المقبل.

وفازت فرنسا على أندورا، برباعية نظيفة، مساء الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

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وقال جريزمان ردا على سؤال الصحفيين عن موعد الإعلان عن ناديه الجديد، : "أنا أيضًا غير صبور..القليل من الصبر.. أنا أيضًا آمل أن يكون يوم الإعلان في أسرع وقت ممكن".

وتابع جريزمان: "أتفهم أن الناس يريدون معرفة وجهتي المقبلة، أعرف التضحيات التي يجب علي تقديمها أو أعلم أين سألعب الموسم المقبل".

واقترب جريزمان من الانتقال لبرشلونة، وفقا للعديد من التقارير الواردة من إسبانيا.