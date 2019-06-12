رياضة | مدرب أزارو السابق يعلق على استبعاده من أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب أزارو السابق يعلق على استبعاده من أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المغربي جمال السلامي مدرب وليد أزارو السابق في المنتخب المغربي للمحليين على استبعاد مهاجم الأهلي من قائمة المغرب المشاركة في أمم إفريقيا ونفس الأمر بالنسبة لحميد أحداد مهاجم الزمالك.

وقال جمال السلامي المدير الفني الحالي لمنتخب المحليين في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "القائمة تضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المهاجمين المميزين بمواصفات مختلفة".

وتابع: "وليد أزارو لاعب مميز وشارك في الفترة الماضية مع المنتخب ولكن المدير الفني يبحث عن اللاعبين المنسجمين أكثر".

وأضاف:"استبعاد أزارو وأحداد لا يقلل من إمكانياتهم الفنية تماماً، نثق في المجموعة الحالية الموجودة مع الجهاز الفني".