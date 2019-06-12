رياضة | ركلات الجزاء تمنح جائزة هداف الدوري المغربي لمحسن ياجور على حساب كودجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ركلات الجزاء تمنح جائزة هداف الدوري المغربي لمحسن ياجور على حساب كودجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الدولي التوجولي لابا كودجو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان في الإرتقاء إلى صدارة هدافي الدوري المغربي الممتاز لكرة القدم وذلك بعد أن سجل هدف في ثنائية فريقه بمرمى سريع وادزم في الجولة الأخيرة من عمر بطولة الدوري.

وتساوى كودجو بهدفه مع محسن ياجور برصيد تسعة عشر هدفاً لكل لاعب لكن الجائزة ستذهب إلى ياجور بسبب إكتفاءه بإحراز ركلة جزاء واحدة فيما سجل التوجولي ستة ركلات جزاء من الأهداف التي إمتلكها في حوزته.

وسيفصل إتحاد الكرة المغربي بناء على هاصية ركلات الترجيح هوية الهداف الرسمي للبطولة كما يحدث في بعض الدوريات الأخرى من أجل فض الشراكة.

يذكر أن محسن ياجور سبق وأن توج بجائزة هداف الدوري المغربي الموسم الماضي برصيد سبعة عشر هدفاً ويعتبر رقمه التهديفي الحالي الأفضل له في مسيرته.