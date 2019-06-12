رياضة | خالد البلطان يكشف برنامجه الانتخابي لنادي الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد البلطان يكشف برنامجه الانتخابي لنادي الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب خالد البلطان رئيس الفريق الاول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي والمرشح الوحيد في الانتخابات عن فخره بالتواجد في هذا الكيان الذي وصفه بأنه عظيم.

وأنهت العيئة العامة للرياضة فترة ولاية الرؤساء الذين تم تكليفهم برئاسة الأندية المحترفة وتم فتح باب الأنتخابات يوم الأحد الماضي لإختيار مجالس إدارات جديدة.

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وفي تصريحات صحفية أدلى بها البلطان أكد أن هدفه الاساسي في السنوات الأربع المقبلة تكون فريق بطل قادر على التتويج بالألقاب.

وأضاف أنه ينتظر بناء ملعب للفريق ورفض وعد الجماهير بالعودة إلى البطولات الموسم المقبل ولكنها ستكون الخطوة الأولى نحو العودة من جديد إلى منصات التتويج.

وأنهى رئيس الشباب الذي أصبح فوزه بالتزكية أمر مؤكد أن الإدارة ستكون نفسها التي عملت معه الموسم الماضي مع إحتمالية وجود بعض الأسماء الجديدة في المناصب الشاغرة.