رياضة | عدم ترشح آل سويلم لرئاسة النصر يهدد بقاء نجم العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدم ترشح آل سويلم لرئاسة النصر يهدد بقاء نجم العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت العيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية فترة ولاية جميع الرؤساء المكلفين وتم فتح باب الانتخبات رسمياً يوم الأحد الماضي لإختيار مجالس إدارات جديدة.

وقرر اليوم سعود آل سويلم عدم خوض الأنتخابات بسبب ظروف شخصية ما يجعل بقاء نجم الفريق وهداف الدوري عبد الرزاق حمد الله على المحك.

وكان حمد الله قد أشار في وقت سابق أنه ينتظر فوز آل سويلم في إنتخابات رئاسة نادي النصر من أجل مناقشة بعض البنود في عقده الذي ينتهي بنهاية عام 2021.

وبعد رحيل آل سويلم أصبح مستقبل المغربي محل شك خاصةً بعد عدم وضوح الرؤية فيما يخص رئيس النادي الجديد ومدى موافقته على تحسين عقد حمد الله من عدمه.