رياضة | ظروف شخصية تمنع آل سويلم من الترشح لرئاسة النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظروف شخصية تمنع آل سويلم من الترشح لرئاسة النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عبد الله بن زنان المتحدث الرسمي بإسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي رحيل سعود آل سويلم رسمياً عن الفريق وعدم نيته الترشح في الأعادة يوم الأحد المقبل.

وأرجح بن زنان وجود ظروف شخصية لآل سويلم منعته من الترشح في الإنتخابات التي تم غلق الباب الترشح إليها أمس الثلاثاء في تمام العاشرة مساءاً.

ولم يتقدم أي شخص بأوراق ترشحه لتولي منصب رئيس نادي النصر ومن المقرر أن يعاد فتح باب الترشح من جديد للعالمي يوم الأحد المقبل لمدة ثلاثة أيام.

وقال بن زنان أن آل سويلم سيظل من العلامات الفارقة في تاريخ الرياضة السعودية أجمع وليس نادي النصر فحسب في الوقت الذي أكد فيه أيضاً أن الجميع فشل في مجاراة مشروع آل سويلم الضخم.