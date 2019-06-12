رياضة | طارق العشري: كنت أخشى الهبوط وهذا سر رحيلي عن الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق العشري: كنت أخشى الهبوط وهذا سر رحيلي عن الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث طارق العشري المدير الفني السابق لنادي حرس الحدود عن فترته مع الفريق في الموسم المنقضي وقدرته على الابقاء على الفريق في مسابقة الدوري وعدم الهبوط.

وقال العشري في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "كل ما كان يهمني هو عدم هبوط حرس الحدود وتحديدًا في وجودي".

وتابع:"من اليوم الأول لي مع حرس الحدود وانا اضع هدفًا وهو الاستمرار في الدوري، الظروف كانت صعبة للغاية وكان لابد من تكاتف الجميع وهو ما تم من جانب الادارة واللاعبين بالفعل".

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واستكمل: " كنت أخشى أن يُكتب في سجلي التدريبي أن حرس الحدود هبط تحت قيادتي".

وأضاف العشري "الموسم المقبل أصعب من الموسم الحالي، وجدت ان طلباتي في الموسم القادم صعب تحقيقها ولذلك فضلت الانفصال، احتاج للراحة قليلًا قبل اتخاذ قرار خطوتي المقبلة".

مختتمًا تصريحاته "لا أملك عروض حاليًا بشكل رسمي".