رياضة | أزمة بين زيدان وريال مدريد بسبب نجم منتخب المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة بين زيدان وريال مدريد بسبب نجم منتخب المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن غضب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، بسبب نجم منتخب المغرب.

وذكرت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن زيدان أبدى غضبه من إدارة نادي ريال مدريد، بسبب عدم تلبية مطالبه الخاصة بعودة ظهير المنتخب المغربي أشرف حكيمي المعار لنادي بروسيا دورتموند الألماني حتى عام 2020.

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وانتقل حكيمي لصفوف دورتموند الألماني قادمًا من صفوف نادي ريال مدريد، على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وأضافت الصحيفة : "زيدان يسعى لعودة النجم المغربي، بالإضافة لتجديد عقده المقرر إنتهائه عام 2021".

والجدير بالذكر أن العديد من الأنباء الصحفية قد تناولت في وقت سابق تصريحات لمايكل زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند، والتي أكد خلالها تمسكه باستكمال حكيمي لعقد إعارته مع النادي.