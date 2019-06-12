شكرا لقرائتكم خبر عن جاريث بيل يجهز مفاجأة لـ«زيدان» في الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «آس» الإسبانية أن الدولى الويلزى جاريث بيل، نجم صفوف ريال مدريد الإسبانى، اتخذ قرار البقاء داخل قلعة «سانتياجو برنابيو» رافضًا الرحيل عن صفوف الميرنجى، بعدما خرج من حسابات الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى للفريق فى الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من خروج بيل من حسابات زيدان إلا أن الدولى الويلزى يرفض الرحيل عن ريال مدريد ويفضّل البقاء داخل صفوف الملكى، مشددة على أن اللاعب عقد جلسة مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادى، وأكد له نيته البقاء داخل الفريق الموسم المقبل.

وأوضحت أن جوناثان بارنيت، وكيل اللاعب، نقل قرار بيل لمجلس الإدارة، ولكن قبل مغادرته للانضمام إلى المنتخب الويلزى، طلب اللاعب نفسه عقد اجتماع لإخبار النادى بقراره، مشيرة إلى أن مسؤولى ريال مدريد فوجئوا بقرار اللاعب، لاسيما أنهم يرغبون فى رحيله من أجل الاستفادة المادية لتمويل صفقات جديدة فى الميركاتو الصيفى الجارى.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بيل قرر البقاء مع ريال مدريد الموسم المقبل، بسبب استقرار أسرته فى العاصمة الإسبانية مدريد، رافضًا الرحيل.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مؤخرا مع الصربى لوكا يوفيتش والبلجيكى إدين هازارد، فى حين لا يزال التفاوض مستمرًا مع عدد آخر من النجوم، على رأسهم الفرنسى بول بوجبا وميندى.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن فرانشيسكو إيسكو، لاعب الفريق، أصبح على أعتاب الرحيل عن صفوف الميرنجى فى الموسم المقبل، لاسيما بعد التعاقد مع إيدين هازارد، حيث بات دور الدولى الإسبانى مهمشًا، خاصة بعد قدوم الدولى البلجيكى الذى من المنتظر أن يكون خليفة البرتغالى كريستيانو رونالدو داخل صفوف الملكى.

وقالت الصحيفة إن إيسكو يملك العديد من العروض الأوروبية فى الفترة الأخيرة، أبرزها من مانشستر يونايتد وتشيلسى وباريس سان جيرمان، الذين يرغبون فى الحصول على خدماته بالموسم المقبل، ومن المنتظر أن يتم حسم موقف اللاعب خلال الفترة القليلة المقبلة بعد عقده جلسة مع رئيس النادى.