شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة تدفع نيمار للرحيل عن باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، أبلغ إدارة ناديه برغبته فى الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وعنونت الصحيفة فى غلافها: «طلاق بين بى إس جى ونيمار»، مشيرة إلى إمكانية كبيرة لرحيل نيمار هذا الصيف بعد إبلاغه سان جيرمان بعدم رغبته فى الاستمرار داخل صفوف النادى الباريسى فى الموسم المقبل، وأوضحت الصحيفة أن الدولى البرازيلى يشعر بالإحباط بسبب فشل باريس سان جيرمان فى بطولة دورى أبطال أوروبا منذ انضمامه إلى الفريق إلى جانب تعرضه لإصابات عديدة، بالإضافة إلى مواجهته تهمة اغتصاب خلال الفترة الأخيرة.

كان «نيمار» قد رحل عن صفوف برشلونة الإسبانى فى انتقالات صيف 2017 بعدما لجأ إلى الشرط الجزائى فى عقده البالغ حينها 222 مليون يورو، ليصبح أغلى صفقة انتقال فى تاريخ كرة القدم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الألمانى «توماس توخيل»، المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان، لن يقف فى طريق نيمار ولن يعارض رحيله على الإطلاق، لاسيما أنه يريد إعادة تنظيم الفريق من خلال التعاقد مع لاعبين شباب، كما أنه يشعر بالغضب من تواجد عدد كبير من النجوم بسبب المشاكل التى يثيرونها خلال الفترة الماضية.

فى نفس السياق، أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن بعض شركات الرعاية تعيد دراسة موقفها من الاستعانة باسم اللاعب البرازيلى نيمار، خلال الفترة المقبلة، بسبب المشاكل والأزمات المحيطة بنجم السامبا مؤخرًا، وأوضحت أن شركة «ماستر كارد» أسقطت اسم «نيمار» من حملتها الإعلانية، فيما يتوقع أن تعبر شركتا «نايكى» و«ريد بول» عن موقفيهما قريبا، كما أن القيمة السوقية للاعب انخفضت بشكل كبير، حيث إن النجم البرازيلى لم يلعب سوى 51% من مباريات فريق باريس سان جيرمان منذ انتقاله عام 2017.

وأكد موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص فى رصد القيمة السوقية للاعبين، أن قيمة «نيمار» انخفضت من 213 مليون يورو فى يناير 2019، إلى ما بين 120 و150 مليون يورو فى يونيو الحالى، أى بتراجع يقدر ما بين 60 و90 مليون يورو خلال 5 أشهر فقط.

يذكر أن تقارير إسبانية قد أكدت رغبة ناديى ريال مدريد وبرشلونة فى التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لعدم تأقلمه مع الدورى الفرنسى حتى الآن.