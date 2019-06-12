شكرا لقرائتكم اجتماعات مكثفة فى الانتاج الحربي لتحديد قائمة الراحلين والصفقات الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستكمل لجنة التعاقدات بالانتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق ومختار مختار المدير الفنى، جلساتها اليوم الاربعاء لترتيب خطة الاستعداد للموسم الجديد وإعلان قائمة الراحلين عن الإنتاج وأيضاً مناقشة ملف الصفقات الجديدة ومعسكر الاعداد . وكانت اللجنة قد عقدت أول اجتماعاتها مساء الاثنين ولم تصل لقرارات نهائية فى ملفات الفريق للموسم الجديد فقررت امتداد الجلسة للأربعاء . وانهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 44 هدف . وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث" Advertisements

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