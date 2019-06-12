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محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب الوطنى اليوم فى برج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بجهاز منتخب مصر، عن أن محمد صلاح نجم الإنجليزى سينضم اليوم الأربعاء لمعسكر المنتخب المقام ببرج العرب بالإسكندرية في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وتابع المصدر أن محمد صلاح سينضم اليوم الأربعاء بناء علي الاتفاق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة.

وتواجد محمد صلاح خلال الأيام الأخيرة فى الجونة لقضاء فترة راحة عقب خوضه لنهائي يوم 1 يونيو أمام توتنهام وتوج ليفربول باللقب بالفوز 2/1 وأحرز صلاح هدفًا من ضربة جزاء.

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